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Milan'dan flaş Sosa açıklaması

Milan CEO'su Adriano Galliani'den Jose Sosa açıklaması! Jose Sosa, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

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Milan'dan Jose Sosa açıklaması! Fenerbahçe'nin transferi için Milano'ya gittiği Jose Sosa'dan kötü haber geldi.

Bir süredir Fenerbahçe'nin çok ciddi şekilde ilgilendiği ve AC Milan'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Jose Sosa, İtalya'da kalıyor.

İtalyan basınına konuşan Milan CEO'su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüklerini ve Sosa'nın takımda kalmaya devam edeceğini ''Sosa ayrılmayacak. Hoca (Montella) ile görüştük ve kalmasına karar verdik'' sözleriyle açıkladı.

Sezon başında Beşktaş'tan AC Milan'a transfer olan Jose Sosa'nın 2018 yılına kadar İtalyan temsilcisi ile sözleşmesi bulunuyor.

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