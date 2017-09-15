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Milan'ın yeni transferi Andrea Conti 6 ay forma giyemeyecek

İtalya Serie A takımlarından Milan'da Andrea Conti şoku yaşanıyor. Yeni transfer sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yeni transferi Andrea Conti'nin ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
 
23 yaşındaki İtalyan futbolcunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
 
Kırmızı-siyahlı ekip, Andrea Conti'yi bu sezon 25 milyon euro karşılığında Atalanta'dan transfer ederek kadrosuna katmıştı.

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