Milan'ın yeni transferi Andrea Conti 6 ay forma giyemeyecek

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yeni transferi Andrea Conti'nin ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

23 yaşındaki İtalyan futbolcunun ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Andrea Conti'yi bu sezon 25 milyon euro karşılığında Atalanta'dan transfer ederek kadrosuna katmıştı.