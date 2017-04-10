Gaziantep'te başkanla taraftarlar birbirine girdi

Gaziantepspor'un Alanyaspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın son anlarında ise tribünlerde yine büyük olaylar yaşandı.

Kale arkasında bulunan bir grup taraftar, yönetime istifa çağrısında bulundu. Karşılaşmanın 3-0 olmasının ardından protokol tribününü terk eden milletvekillerini yanı sıra Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'da bulunduğu yerden kalktı. Kızıl'ın edilen ağır küfürlerin ardından taraftarların yer aldığı tribüne giderek, edilen protestolara tepki göstermesi olayları daha da ateşledi. Mustafa Kızıl'ın taraftarlara karşı olan serzenişinin ardından taraftarlarda yöneticiye büyük tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından, büyümeden engellenirken Mustafa Kızıl güvenlik güçlerinin çabalarıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Mustafa Kızıl'ın tribünlerden gelen küfür ve istifa çağrılarının ardından taraftara doğru gidip cevap vermesine sosyal medyada da büyük tepki gösterildi. Taraftarlar Mustafa Kızıl'ı eleştiren paylaşımlarda bulunurken, bunun Gaziantepspor'u yönetenlere yakışmadığını dile getirdiler. Yine bir çok taraftar hesabından da, kırmızı-siyahlı yöneticiler bir kez daha istifaya davet edildi.