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Milli atletlerden tarihi başarı

Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metrede milli takımımız 37.98'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

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Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4x100 metre finalinde Türkiye Milli Takımı gümüş madalya kazandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen şampiyona, altıncı gün akşam seansında erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finalinin koşulmasıyla son buldu.

Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98’lik dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı.

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili ve Harry Aikines-Aryeetey'in yer aldığı Büyük Britanya, 37.80’lik süresiyle altın madalya kazandı. Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina ve Taymir Burnet'in yarıştığı Hollanda ekibi ise 38.03’lük dereceyle bronz madalya elde etti.

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