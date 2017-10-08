Milli hüsranın şifreleri

ZİYA ŞENGÜL: Edirne’den çıkış vizezi alamayız

BİZ öylesine yavaş oynuyoruz ki, rakip takımın savunmasına çok adamla yerleşmesine şans veriyoruz. Bu futbol anlayışıyla kendimizi kandırıyoruz. En büyük yeteneğimiz diye gördüğümüz Arda, uzun zamandır maç oynamaya oynamaya, beklenen düzeyde olmadığı için pas hataları içinde kaldı. Cenk ve Burak pozisyon bulamazken, biz nasıl bir gol beklentisi içinde olacaktık. Bu maçta da gördük ki, biz enteryasyonal turnuvalardan uzak kalmak zorundayız. Değil Dünya Kupası için Rusya’ya gitmemiz, Edirne çıkışına bile vize alamayız.

ALİ SAMİ ALKIŞ: Mucize gerekiyorduo da gerçekleşmedi

HİÇ baskı kurmadan ve hiç tempo yükseltmeden; hantal/hımbıl/miskin “Set oyunu” ile; değil İzlanda milli takımını, başkentleri Rejkjavik’in mahalle çocuklarını bile yenemezsin... Bu kadar çağdışı, bu kadar yaratıcılıktan yoksun, bu kadar üretimsiz bir futbol; yüzyıl önce bile yoktu. Avrupa Şampiyonası finallerine, bir mucize ile katılmıştık. Benzer bir şansı yeniden denedik ama; mucizeler de o kadar yalama değildir... İşini baştan sıkı tutarak; gerekeni gereken özenle yaparsan, zaten mucizeye de ihtiyacın olmaz.”

AHMET ÇAKAR: Devlet bunlardan hesap sormalıdır