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A Milli Kadın Futbol Takımı şampiyonaya veda etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2019 FIFA Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Faroe Adaları'ndaki Torshavn Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek sayısı
 
17. dakikada Melike Pekel'den geldi. Faroe Adaları'nın gollerini ise 36. dakikada Andreasen ve 64. dakikada Simonsen attı.      
 
Grupta oynanan günün diğer maçında ise Karadağ, Lüksemburg'u 7-1 yendi.      
 
Alınan bu sonuçların ardından A Milli Kadın Futbol Takımı grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti. Faroe Adaları ise 9 puanla grubu lider tamamlayarak 2019 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazandı. 

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