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Milli tekvandocu Nur Tatar 67 kiloda dünya şampiyonu oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.

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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, finalde ABD'li rakibi Paige McPherson'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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