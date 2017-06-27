Milli tekvandocu Nur Tatar 67 kiloda dünya şampiyonu oldu
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, altın madalya kazandı.
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, finalde ABD'li rakibi Paige McPherson'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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