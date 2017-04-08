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Milliler, Slovakya'dan fark yedi!

Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'ya 8-1 yenildi

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Türkiye Futsal Milli Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu G Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'ya 8-1 mağlup oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların tek golünü Cihan Özcan kaydetti. Slovakya'nın golleri ise Tomas Drahovsky, Martin Dosa, Matus Kyjovsky (3), Marek Bahna, Gabriel Rick ve Marek Belenik'ten geldi. 
 
Grubun bir diğer karşılaşmasında Rusya, Fransa'yı 5-0 mağlup etti. 
 
Milliler, gruptaki ikinci maçını yarın saat 12.00'de aynı salonda Fransa ile yapacak.
 
28 takımın 4'erli olarak 7 grupta mücadele ettiği 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gruplarını lider olarak bitirecek takımlar, finallere yükselmeye hak kazanacak. 7 grup ikincisi ve en iyi grup üçüncüsü ise play-off'larda mücadele edecek. Play-off'lar sonunda 4 takım daha finallere yükselecek.
 
2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Finalleri, 30 Ocak-11 Şubat 2018'de Slovenya'da düzenlenecek. Ev sahibi Slovenya ise finallere direkt olarak katılacak.

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