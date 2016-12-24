Hocasından Alexander Milosevic'e hain suçlaması
Beşiktaş'ın sezon başında Darmstadt'a kiraladığı Alexander Milosevic'e, yeni hocası Ramon Berndroth tarafından 'hain' nitelemesi yapıldı.
- Skorer
Darmstadt, sezona başladığı Norbert Meier ile yollarını üç hafta önce ayırdı. Onun yerine getirilen Ramon Berndroth ile İsveçli savunmacının yıldızı barışmadı.
Ligdeki 13 maçın tamamında 90 dakika oynayan Beşiktaşlı futbolcu Milosevic’i yeni hoca ilk maçında Freiburg karşısında yedek bekletti, Bayern Münih ve Hertha Berlin karşısında ise kadroya bile almadı. Berndroth, Milosevic için suçlayıcı ifadeler de kullanarak oyuncuyu ‘hain’ olarak nitelendirdi.
Sonrasında bu ifade için özür dilese de Milosevic’in menajeri bu yakıştırmayı kınadığını açıkladı.
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