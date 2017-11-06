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Mircea Lucescu: Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı sınırıyla ilgili açıklama yaptı.

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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, milli takımlarda kazanma alışkanlığı olan bir ekibin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Milli takımlarda oyuncularla çok fazla çalışma zamanınız olmuyor. Kazanmaya alışmış bir futbolcu grubunuz olmalı. Türkiye’de para var, İtalya’da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya’daki gibi oyuncular yok" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde yabancısız olmaz. Cengiz Ünder ise ayrı bir konu. Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı, ben nasıl milli takıma çağırayım" değerlendirmesini yaptı.

Lucescu, bu sezon Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun performansına ilişkin "Onun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki o gerçek bir 8 numara. Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini’yi arıyorsunuz. Hakan, Almanya’da oynarken geniş alanlar buluyordu. İtalya’da ise kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Buna rağmen bir kalitesi olduğu açık" yorumunda bulundu.

Rumen teknik direktör, İtalyancasının iyi olduğunun söylenmesi üzerineyse şunları kaydetti:

"Kondisyoner Carlo Nicolini sayesinde iyi oldu. Ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç spor muhabiri peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe anlayabildiğimi, konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar."

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