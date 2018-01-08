Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mircea Lucescu Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

Karavan ile dünyayı dolaştı

Karavan ile dünyayı dolaştı

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA