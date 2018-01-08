Mircea Lucescu Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile ligdeki ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
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