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Mircea Lucescu hakem hatalarından yakındı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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"Ukrayna daha iyiydi"
 
"Oyuncularımla konuştum, gerekenleri onlara söyledim zaten. Ukrayna daha iyiydi, daha organizelerdi"
 
Hakeme tepki
 
"Ukrayna bizden daha iyidi. Hakem hataları tarafından beslendiler. İlk gol ofsayt, 2. gol dışardan çevrildi top bir de penaltımız verilmedi, Serdar'a yapılan hareket de kırmızı. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller ve Ukrayna fizik olarak bizden daha iyiydi. Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir takımdı. Evimizde başka bir maça çıkacağız. Hala şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umuyorum"
 
Dengeler değişti
 
"İzlanda'nın yenilmesiyle tamamen dengeler değişti. Aşağıdaki takımlara umut verdiler. Bize bağlı. Farklı bir şekilde çıkmamaız lazım sahaya."

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