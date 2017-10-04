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Mircea Lucescu: Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitme umutlarının hala güçlü olduğunu söyledi.

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Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa  Elemeleri'nde İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesi maç kitapçığında yer alan  açıklamasında, hakem hatalarının etkisiyle Ukrayna'ya yenilmelerine rağmen  Eskişehir'de taraftarların coşkulu desteğiyle gruptaki en ciddi rakiplerinden  Hırvatistan karşısında önemli bir zafer kazandıklarını dile getirdi.

Hırvatistan'ı yenen milli takımın sadece tarihinde bu rakibe karşı ilk  galibiyetini almadığını aynı zamanda gruptaki iddiasını da sürdürdüğünü kaydeden  Lucescu, "Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen  maçların ardından Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası’na katılma umutları halen  tazeliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma yolunda ilk olarak İzlanda  ile karşılaşacağını hatırlatan Mircea Lucescu,"İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası  Elemeleri’nde Türkiye'nin de yer aldığı gruptan finallere çıkmış, burada  İngiltere’yi geçip çeyrek finale kadar ilerlemişti. Halen benzer bir kadro ile  mücadele eden, fizik güce dayalı stilleri, uzun top ve ortaları sıklıkla kullanan  oyun anlayışları ile İzlanda, her bakımdan rakiplerine zorluk çıkartan bir ekip.  Bu bakımdan, asla hafife almamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0  mağlup etmesinin futbol kamuoyunun hafızasından henüz çıkmadığını vurgulayan  Lucescu, şu görüşlere yer verdi:

"Hepimiz, buna benzer bir zaferin tekrar etmesini arzuluyoruz. Ancak  unutulmasın ki o karşılaşma ile bu müsabaka arasında önemli bir fark bulunuyor.  İki yıl önce oynanan maçta, şampiyonaya gitmeyi garantilemiş bir İzlanda vardı.  Ancak bu kez, dört takımın da grupta çok çetin bir mücadele içerisinde olduğunu  görüyoruz. Üstelik üçüncü olmanın hiçbir getirisi olmayacak.  Hırvatistan maçında  oyuncularımız neler başarabilecek kaliteye sahip olduklarını gösterdiler. Onlar  için zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin  onlara vereceği itici güç olacaktır.  Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon  ile, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo  Coelho’nun bir sözü ile bitirmek istiyorum: Siz zafere inanırsanız, o da size  inanacaktır."

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