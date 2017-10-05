Mircea Lucescu: Yarınki maçı kaybeden artık devam edemeyecek

2018 Rusya Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında karşılaşacağımızı kritik İzlanda maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi.

İşte Lucescu ve Arda Turan'ın açıklamaları;

Arda Turan'ın sözleri;

'Bana 90 dakika şans verilirse yapabilirim. Daha önce de çok yaptım. Yarın da 90 dakika olabilir. Biraz iddialı 90 dakika ama neden olmasın. Hazırım fizik olarak ama neden olmasın. Emre Belözoğlu çok büyük bir oyuncu. Hırsı da çok önemli. Bazen tepki çekse de. Onun burada olması çok önemli. Hayatımın bir bölümü onunla geçti. Onu çok seviyorum.'

Hocaya teşekkür ediyorum. Onun cesareti bize de cesaret veriyor. Hocanın kararları bize yön veriyor. Bizi bu yoldan çıkarmak istiyor. Buraya kadar getirdiğimiz için mutluyuz ve başarabileceğimize inanıyorum.',

Mircea Lucescu'nun açıklamaları;

'Herkes biliyor ki sadece bizim için değil. Herkes için önemli bir maç. Ukrayna da bu potada. Bu maçı kaybeden devam edemeyecek artık. 4 ekibin de şansı devam ediyor. Bu yüzden biz bu maça çok iyi hazırlandık. Sakinliği korumak çok önemli ve cesaret ve güven ister. İki takım da çok üst düzey futbol oynuyor. İzlanda da çok iyi. Fizik güçlerini kullanan, uzun toplarla oynayan bir takım. Sadece orta sahada değil iki kalenin de oynanacak bir maç aslında. Çok hata da yapıyorlar ama hiçbir şekilde ikili mücadeleyi kaybetmemiz lazım. Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla ve kaliteli. Hırvatistan'a karşı da bunu gösterdik. Sakin ve sabırlı olmamız lazım ve hata yapacak bir pozisyonda değiliz. Bu seviyede çok yapmış bir kadrodan kuruluyuz. Böyle maçları nasıl oynayacaklarını biliyorlar.'

"Sabri ilk 11'de oynamayacak"

'Çok kolay değil bu ekibe girmek. Ukrayna'ya karşı oyuncularımı gördünüz. 2 gün sonra başka maç oynadık. 2 maç arasındaki fark çok büyüktü. Sabri ilk 11'de oynamayacak. 3 gün sonra bir maçımız daha var. O bölgede başka oyuncu alternatifi elimde yok. Sağ arkada oynayan en iyi oyuncuların başında geliyor. Yaşı önemli değil. Maçını, kalitesini görüyorum. Burada olmayı hak etti"

"Cezayı hak etmedim"

"Ceza kararına saygı duymak durumundayım. Açıkçası çağrılıp benimle konuşmalarını beklerdim. Bunu hak ettiğimi düşünüyordum. Mağlubiyetimize mal olan hakeme hak verilmesi. Herkes biliyor ki ben cezalandırıldım. Ama hakemin cezalandırılıp cezalandırılmadığını kimse bilmiyor. Ben bu cezayı hak etmedim"

"Yarın İzlanda'ya karşı çok daha iyi olduğumuzu gösterecek güçteyiz"