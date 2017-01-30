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Mısır tek golle Fas'ı devirdi!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır, Fas'ı tek golle mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Mısır ile Fas karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıda da uzun süre gol olmazken 87. dakikada sahneye Mahmoud Kahraba çıktı. Kahraba attığı golle Mısır'ı 1-0 öne geçirdi ve takımının yarı finale yükselmesini sağladı.

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