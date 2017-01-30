Mısır tek golle Fas'ı devirdi!
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır, Fas'ı tek golle mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Mısır ile Fas karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 beraberlikle girildi.
İkinci yarıda da uzun süre gol olmazken 87. dakikada sahneye Mahmoud Kahraba çıktı. Kahraba attığı golle Mısır'ı 1-0 öne geçirdi ve takımının yarı finale yükselmesini sağladı.
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