Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic bugün Darıca Gençlerbirliği maçında sahada olacak
Beşiktaş'ın Rijeka'dan 4.2 milyon euro verip transfer ettiği genç stoper Mtrovic, bugün oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği maçında boy göstecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.
Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.