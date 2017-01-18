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Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic bugün Darıca Gençlerbirliği maçında sahada olacak

Beşiktaş'ın Rijeka'dan 4.2 milyon euro verip transfer ettiği genç stoper Mtrovic, bugün oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği maçında boy göstecek.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında  yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
 
Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan  Özdamar yönetecek.
 
Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan  siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi  karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan  çıkmaya hak kazanacak.
 
Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca  Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda  2-1 kazanmıştı.
 
Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de  Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i  yarın oynatması bekleniyor.

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