Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mitrovic ve Medel Konyaspor maçında sahada olacak

Tecrübeli teknik adam, yorgunluk ve eksiklikler nedeniyle Portekiz’de görev verdiği oyuncuların 5’ini kulübeye çekecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadrosundaki tüm oyunculara şans vermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya maçında rotasyona gidecek.

Tecrübeli hoca yorgunluk ve eksikler nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen 11'in büyük bir kısmını değiştirecek. Sakatlığı bulunan Oğuzhan'ın yerine Tolgay, Atiba'nın yerine Medel, cezalı Tosic'in yerine Mitrovic, Quaresma'nın yerine Lens, Cenk'in yerine Negredo, son lig maçında oynayan Necip'in yerine de Adriano'nun, 11'de başlaması bekleniyor.

Medel yetişiyor

Uyluk adalesindeki ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Medel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun Konyaspor maçında Güneş'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Ego çok azılı bir binektir!

Ataşehir Ekspres dergisine röportaj veren Şenol Güneş, "Başarı sizce nedir?" sorusunu "Ego çok azılı bir binektir. Başarı görevinizi mükemmele yakın bir şekilde yerine getirebilmektir" şeklinde yanıtladı.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Midesinden 2 kilogram uyuşturucu çıktı

Midesinden 2 kilogram uyuşturucu çıktı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA