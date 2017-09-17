Mitrovic ve Medel Konyaspor maçında sahada olacak

Kadrosundaki tüm oyunculara şans vermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konya maçında rotasyona gidecek.

Tecrübeli hoca yorgunluk ve eksikler nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen 11'in büyük bir kısmını değiştirecek. Sakatlığı bulunan Oğuzhan'ın yerine Tolgay, Atiba'nın yerine Medel, cezalı Tosic'in yerine Mitrovic, Quaresma'nın yerine Lens, Cenk'in yerine Negredo, son lig maçında oynayan Necip'in yerine de Adriano'nun, 11'de başlaması bekleniyor.

Medel yetişiyor

Uyluk adalesindeki ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Medel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun Konyaspor maçında Güneş'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Ego çok azılı bir binektir!

Ataşehir Ekspres dergisine röportaj veren Şenol Güneş, "Başarı sizce nedir?" sorusunu "Ego çok azılı bir binektir. Başarı görevinizi mükemmele yakın bir şekilde yerine getirebilmektir" şeklinde yanıtladı.

(Sabah)