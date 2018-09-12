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Modeste Köln'ün antrenmanlarına çıktı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız golcü Modeste, eski takımı Köln'in idmanlarına çıktı.

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Galatasaray Transfer döneminde golcü takviyesi konusunda Anthony Modeste ile uzun süre ilgilenmişti. Oyuncunun Çin kulübüyle hukuki sorunlarını çözememesi nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen sarı kırmızılılar, Modeste için devre arasında yeniden harekete geçmeyi planlıyordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Anthony Modeste, Çin'deki Tianhin Quanjian'dan ayrılmak istiyor. Modeste'nin Bundesliga 2'de oynayan Köln'ün antrenmanlarına katıldığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Modeste, Köln tesislerinde bireysel antrenmanlarına başladı.

Yıldız oyuncu da sosyal medya hesabından "Büyük aşkım Köln" paylaşımı yapmıştı.

(Futbol Arena)

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