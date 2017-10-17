Monaco - Beşiktaş maçıın muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı STAR.COM.TR'den CANLI olarakta takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Subasic, Kongolo, Jemerson, Glik, Toure, Moutinho, Meite, Lemar, Lopes, Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.

Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

Gözler Babel ve Talisca ikilisinde

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı maçta gözler Ryan Babel ve Anderson Talisca ikilisinde olacak.

Siyah-beyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncular, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden olacak. İki futbolcu, yapılan iki karşılaşmada ikişer kez fileleri havalandırmayı başardı.

Caner Erkin ceza sınırında

Bu sezon Süper Lig'de sarı kart cezası sınırında bulunan Caner Erkin, Avrupa'da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya.

Porto ve Leipzig maçlarında iki sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Monaco karşısında da kart görmesi halinde cezalı duruma gelecek ve grubun dördüncü maçında forma giyemeyecek.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta en yüksek puanın peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak.

İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.

Şu ana dek en çok 7 puan topladı

Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti.

2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan rekorunu kırma başarısı gösterecek.

Beraberlikte rekorunu tekrarlayacak

Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016-2017'deki başarısını tekrarlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.

Siyah-beyazlılar, bir ilke daha yakın

G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 199. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü karşılaşmasında Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 199. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü.

Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017-2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Monaco ile ilk kez

Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi.

Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.

Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 9. karşılaşmasını oynayacak. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı.

Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu.

Deplasmanda "Dalya" diyecek

Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 99 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, "Dalya" diyecek. 99 mücadelenin 23'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19 deplasman maçını berabere tamamladı. Beşiktaş, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Dış sahada 112 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.