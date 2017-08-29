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Monaco, Keita Balde'yi transfer etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Lazio'nun yıldız kanat oyuncusu Keita Balde'yi transfer etmeye hazırlanıyor.

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Bernard, Mendy ve Bakayoko gibi yıdız oyuncularını satan; Mbappe, Fabinho ve Lemar için de transfer teklifleri alan Monaco, Lazio'da formaya giyen Keita Balde ile anlaşma sağladı.

Sky Italia'nın haberine göre Monaco, Keita Balde'nin transferi konusunda Lazio ile 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ve transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

Lazio ile geçen sene 34 maça çıkan Keita BAlde, 16 gol ve 6 asistlik performans göstererek takımın başarısında büyük rol oynadı.

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