Monaco, Keita Balde'yi transfer etti

Bernard, Mendy ve Bakayoko gibi yıdız oyuncularını satan; Mbappe, Fabinho ve Lemar için de transfer teklifleri alan Monaco, Lazio'da formaya giyen Keita Balde ile anlaşma sağladı.

Sky Italia'nın haberine göre Monaco, Keita Balde'nin transferi konusunda Lazio ile 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ve transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

Lazio ile geçen sene 34 maça çıkan Keita BAlde, 16 gol ve 6 asistlik performans göstererek takımın başarısında büyük rol oynadı.