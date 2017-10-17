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Monaco polisi, Beşiktaşlı taraftarların stada girmesine izin vermedi

Beşiktaş'ın çağrısına uymayan Türk taraftarlar, Monaco'da bilet ve maça girme sıkıntısı yaşıyor.

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Geçen sezon Lyon maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, bu süre içinde deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı almıştı.

Monaco ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için de aynı uygulamaya devam eden Siyah Beyazlılar, gerek Türkiye'den, gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen Türk vatandaşlara bilet satılmamasını talep etmişti. Ceza konusundaki hassasiyetini sürekli dile getiren ve resmi siteden de birçok kez duyurular yayınlayan Beşiktaş'ın bu tutumuna rağmen Monaco'ya gelen Türk vatandaşlarının birçoğu mağdur oldu. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ve pasaport kontrolleri yapan Monaco polisi, Türkiye'nin yanısıra İngiltere, Almanya gibi ülkelerden gelen Türk vatandaşlarını karşılaşmaya almadı.

Türk vatandaşlar ise bu duruma isyan ederken çaresizce stat çevresinde bekledikten sonra polis tarafından stat çevresinden uzaklaştırıldı. Biletleri Monaco Kulübü'nden ve internet üzerinden aldıklarını dile getiren gurbetçiler, 700-800 Euro'lara varan bilet harcamaları yapmalarına rağmen engellendiklerini söylediler. Ancak taraftarların birçoğu kulübün yaptığı uyarılardan haberlerinin olmasına rağmen 'belki gireriz' umuduyla bilet aldıklarını da sözlerine eklediler.

Monaco - Beşiktaş maçına sadece Monaco'nun 80 km. çevresinde yaşayan ve Fransa pasaportuna sahip Türk vatandaşları ile Beşiktaş Kulübü'nün Vip konukları girebiliyor.

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