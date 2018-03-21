Monchi: Messi ile Cengiz Ünder'in karıştırılması adil değil

İtalya'da Cengiz Ünder fırtınası sürüyor. İtalyan gazeteciler, Cengiz Ünder'i "Messi'nin gençliği'ne benzetirken, Roma Sportif Direktörü Monchi'ye bu yönde bir soru yöneltti.

Bir gazetecinin, "Cengiz Ünder bazılarına Messi'nin gençliğini hatırlatıyor. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Monchi, "Bence bu adil bir karşılaştırma değil. Türkiye'den geldi ve uzun bir adaptasyon süreci geçirdi. Yavaş yavaş önemli bir oyuncuya doğru evrildi. Takım için zor bir dönemde çok kritik goller attı. Gelişimine devam etmeli ve De Rossi, Nainggolan, Strootman, Manolas ve Kolarov gibi liderlerimizin yerini almalı." cevabını verdi.

Bu sezon Serie A'da 24 maçta 1152 dakika süre alan Cengiz, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Milli oyuncu, Serie A'daki son 7 maçında ise 5 gol ve 1 asistlik bir istatistiğin altına imzasını attı.

(Sporx)