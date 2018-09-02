Monika Grigalauskyte Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 ve 5 numara pozisyonlarında forma giyebilen 26 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Grigalauskyte'ye 'Galatasaray'a hoş geldin' der, başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüp kariyerine 2013 yılında ülkesinin takımlarından Fortüna ile başlayan 1,91 metre boyundaki basketbolcu, Macaristan'ın Uni Györ, Polonya'nın Basket 90 Gydnia ve Energa Torun takımlarından forma giydi.

Grigalauskyte, geçen sezon Energa Torun'da FIBA Avrupa Kupası'nda 6 maçta 11,2 sayı, 5 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.