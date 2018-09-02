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Monika Grigalauskyte Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Litvanyalı uzun forvet Monika Grigalauskyte'yi kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 ve 5 numara  pozisyonlarında forma giyebilen 26 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme  imzalandı.
 
Açıklamada, "Grigalauskyte'ye 'Galatasaray'a hoş geldin' der,  başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.
 
Kulüp kariyerine 2013 yılında ülkesinin takımlarından Fortüna ile  başlayan 1,91 metre boyundaki basketbolcu, Macaristan'ın Uni Györ, Polonya'nın  Basket 90 Gydnia ve Energa Torun takımlarından forma giydi.
 
Grigalauskyte, geçen sezon Energa Torun'da FIBA Avrupa Kupası'nda 6  maçta 11,2 sayı, 5 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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