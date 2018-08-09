Beşiktaş'a LASK Linz uyarısı: Goiginger’e mutlaka dikkat edilmeli

Beşiktaş’ın bu akşam karşı karşıya geleceği LASK Linz takımı kapalı kutu olma özelliği gösteriyor. Hakkında fazlaca bilgi sahibi olunmayan Avusturya ekibi, bir önceki turda Norveç’in Lilleström takımını çok rahat geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.

İki maçta 6 gol atarak, Norveç ekibini eleyen Linz’i, son performansını yakından takip eden bir isme sorduk. Lilleström Kulübü İletişim Direktörü Morten Stokstad, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki rakibi hakkında değerlendirmede bulundu.

‘Beşiktaş rahat kazanır’

Morten Stokstad “LASK’ın en önemli artısı fizik gücü ve kondisyonu. Fizik gücü üst seviyede bir takım ve bu şekilde etkili oluyorlar. Bunun dışında uzaktan şutlarına ve takmın en önemli oyuncusu olan Goiginger’e mutlaka dikkat edilmeli. Bizi farklı mağlup ettiler ve turu zorlanmadan geçtiler. Ancak şunu da unutmamak gerek, biz bu maçlarda çok kötüydük. Bence Beşiktaş bu takıma elenmez, rahat kazanır” diye konuştu.

(Skorer)