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Mossoro'dan Başakşehir'e kötü haber!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de, sakatlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.

Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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