Moussa Sissoko, Fener'e doğru

The Sun'da yer alan habere göre, Al Nassr'a transfer olan Giuliano'nun yerini doldurmak isteyen Sarı-Lacivertli kulüp, Fransız futbolcu için Tottenham'ın kapısını çaldı. Sağ kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kanarya'nın teklifine sıcak baktığı, Tottenham'ın ise teklifi incelediği belirtildi. Haberde takımdan ayrılacağı konuşulan oyuncularla ilgili görüşlerini açıklayan teknik direktör Pochettino'nun "Tüm oyuncular kalacakmış gibi hareket ediyoruz. Cezbedici bir teklif olursa kabul ederiz." sözlerine de yer verildi.