‘Moussa Sow nerede Ozan?’
Instagram’dan yayın yapan Ozan Tufan, bir taraftarın ‘Sow nerede?’ sorusuna, ‘Sow namaza gitti’ cevabını verdi.
Galatasaray zaferinin ardından Fenerbahçe soyunma odasında büyük bir mutluluk vardı. Sarı-lacivertli futbolcular, tezahüratlarla TT Arena’daki galibiyeti kutladı. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ozan Tufan ise resmi Instagram hesabından canlı yayın başlattı, Volkan Şen’le birlikte taraftarların sorularını yanıtlamaya çalıştı.
22 yaşındaki oyuncu, ‘Moussa Sow nerede?’ sorusuna, ‘Sow namaza gitti’ cevabını verdi. Volkan Şen’e de takılmayı ihmal etmeyen Ozan Tufan, ‘Ağabeyim çok koştu ya! Çok fazla depar attı’ diyerek espri yaptı.
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