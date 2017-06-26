Muhammed Baygül Galatasaray'da!

Galatasaray alt yapısından yetişen Muhammed Baygül ile her konuda anlaşan Galatasaray, kısa bir süre içinde bu oyuncunun transferini resmen duyuracak.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla, 30 maça çıkan Muhammed Baygül, ortalama 22 dakika süre alırken, 7.0 sayı, 2.8 ribaund ve 2.2 asistle oynadı.