Muhammed Baygül Galatasaray'da!
Galatasaray Odeabank, Karşıyaka'da forma giyen Muhammed Baygül'ü kadrosuna katarak ilk yerli oyuncu transferini yaptı.
Galatasaray alt yapısından yetişen Muhammed Baygül ile her konuda anlaşan Galatasaray, kısa bir süre içinde bu oyuncunun transferini resmen duyuracak.
Geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla, 30 maça çıkan Muhammed Baygül, ortalama 22 dakika süre alırken, 7.0 sayı, 2.8 ribaund ve 2.2 asistle oynadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.