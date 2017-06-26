Muharrem Usta: Belhanda için, Gomis için bizim de kapımız çalındı

Uzun süredir Serdar Taşçı'yı kovalayan Trabzonspor'da Kaan Ayhan bir kez daha gündeme geldi... opsiyon hakkının kullanılmasından sonra Spartak Moskova'nın 2 milyon euro istediği gurbetçi oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro ve 4 yıllık maaş istemesi bordo-mavili kulübü zor durumda bıraktı. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Kaan Ayhan'la bir kez daha görüşme kararı alındı. Kaan'la görüşmelere geçilmesinin bir başka nedeni ise oyuncunun Türk statüsünde oynaması.

''BİZE GOMİS VE BELHANDA'YI ÖNERDİLER"

Trabzonspor'da ilk hedef orta sahanın ortasında Yusuf Yazıcı'nın yükünü azaltacak ve onun verimliliğini daha fazla artıracak bir oyuncu transferi... bu işi halletmek için İtalya'ya çıkarma yapan Başkan Muharrem Usta'nın ilk hedefi ise Juraj Kucka... Slovak oyuncu için Milano'ya gitmeden önce arasının iyi olduğu Başkan Dursun Özbek'i arayan Usta, "başkan menajerler bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyor. Belhanda için, Gomis için bizim de kapımız çalındı. Ama biz o oyuncularla Galatasaray ilgileniyor diye reddettik. Hata yapmadığımızı düşünüyorum" konuşması yaptı.

YANAL ÖN TARAFA KESİNLİKLE TAKVİYE İSTİYOR

Trabzonspor'da pek çok mevkiide sayısal olarak eksiklik var. Bordo-mavililerin elinde sol açıkta sadece Fabian Castillo'nun yanına Bogonda geldi. Ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan'a gün doğdu. Forvette 32 yaşındaki Rodallega ve N'Doye alternatifsiz. Sağda Olcay Şahan var. Yedeği aslında orta saha olan Matus Bero. 10 numarada Yusuf Yazıcı var. Mehmet Ekici'nin ayrılmasından sonra o mevkide ikinci bir isim yok. Okay'ın alternatifi Abdülkadir. Onazi'nin ise Aytaç. Tüm bu opsiyonları Başkan Usta'nın önüne koyan Yanal daha efektif bir kadro için özellikle alternatifli bir kadro istiyor.

EN RAHAT OLDUĞU MEVKİİ SOL BEK

Her takım defansta sol ayaklı oyuncu konusunda sıkıntı çekerken Trabzonspor'da bolluk var... bordo-mavili ekibin 36'lık stoperi Jan Durica'nın yanı sıra Mustafa Akbaş da sol ayaklı. Ayrıca Mas ve Ibanez sol bek. Bu isimlerin alternatifi genç Abdürrahim Dursun da sol ayaklı. Yanal'ın amacı ise sol kanatta sadece Akbaş ve Mas'la sezona devam etmek.

(Fotospor)