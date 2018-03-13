Muharrem Usta: Bizim cenaze gecemizde yönetimden topluca istifa edenler olması...

Sahadan galibiyetle ayrılmalarına rağmen hüzünlü olduklarını belirten Usta, "Bu sene iyi işler yapmak istedik, yoğun çaba sarf ettik ama çeşitli nedenlerle olmadı. En azından Avrupa hedefimiz var, onu kaçırmamalıyız. Kongre kararı zor bir karardı. Bütün camia şunu bilsin ki, Trabzonspor geleceğini en erken zamanda planlaması lazım. Zaten bizim son dönemdeki performansımıza baktığımızda bir başkan olarak çok canımızı sıkılıyordu. Bir Malatyaspor maçına baktığımızda, bizim cenaze gecemizde yönetimden topluca istifa edenler olması, benimle yürüyen arkadaşlara çok etik dışı şekilde 'istifa edin, yönetim düşsün' baskısıyla teklifler yapılması ve yaşadıklarım bizi böyle bir duruma getirdi" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor tarihine asla borcu arttıran bir başkan ve yönetim olarak geçmeyeceğiz"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün tarihine asla borç arttıran bir başkan ve yönetim olarak geçmeyeceklerini dile getirerek, "Muharrem Usta ve yönetimi olarak Trabzonspor'u kaç milyon Euro borçla aldıysak, aynı borçla devredeceğim. Onun dışında Trabzonspor'un ne kadar borçlanması varsa hepsini üstleniyorum. Ama bir şartla, 2010-2011 bizim mükemmel bir yılımızdı. Ben baktım bu takım nasıl şampiyonluğa oynadı, 40 milyon Euro borcu vardı. Bakın Nuri Albayrak 22 milyon Euro ile borcu bıraktı. Sadri bey 77 milyon Euro ile bıraktı, 2011 de ise 40 milyon Euro'ydu. Şimdi diyorum ki gelin bütün yönetimler geriye dönük, kim kulübü ne kadar borca soktuysa herkes onu halletsin. Ben borcu aldığım yere getiriyorum. Benden önceki başkan da aldığına getirsin, bir önceki başkan da 40'a indirsin. Trabzonspor 40 milyon Euro borçla her zaman şampiyonluğa oynar. Bu benim çağrımdır. Trabzonspor tarihine asla borcu arttıran bir başkan ve yönetim olarak geçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizden kulübe asla zarar gelmedi"

Usta, Trabzonspor'a asla zarar vermediklerini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Sene sonunda karar aldığınız da yaz dönemimi kaybediyorsunuz ve aslında seneyi de kaybediyorsunuz. Bari gelen yönetim 3-5 maç takımı görsün, teknik ekibi görsün de planlamasını yapsın. Belki şöyle bir soru gelebilir; 'Muharrem bey takımda çok maliyetli oyuncular var, onlar ne olacak bırakıp gidersen' diye. Ben onları da alıp gideceğim, gelecek yönetim isterse. Böyle bir garanti vereceğim kulübe. Trabzonlular asla endişe içinde olmasın. Bu kulübe Muharrem Usta ve ekibinden asla zarar gelmedi ve gelmeyecek."