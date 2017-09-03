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Muharrem Usta: Milan'ın Sosa'yı UEFA listesine alması bir şeyi değiştirmez

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Milan'ın UEFA'ya bildirdiği listede Sosa'nın yer alması hakkında açıklama yaptı.

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Trabzonspor'da bayramlaşma merasimi dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkan Muharrem Usta ve futbolcular katıldı.
 
Soylu, birlik olmanın önemine dikkat çekerek, "Trabzon'da spor adına ve futbol adına her şey var. Un, yağ, şeker var, inşallah sonu şampiyonluk. Onu pişirmek, başkanın, yönetimin, futbolcuların, taraftarımızın ve biz destekçilerin görevidir. Bu yıl çok önemli bir başarının altına imza atmak bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.
 
SOSA'DA SÜREÇ DAHA BİTMEDİ
 
TAKIMIN lige iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Soylu, "Başkan takviyelerle uğraşıyor, gerçekleştirecek. Trabzonspor'a lazım gelen futbolcuları birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek. Şimdi birlik zamanı" dedi. Öte yandan Sosa'nın Milan'ın Avrupa kadrosuna alınması için konuşan başkan Usta, "Milan'ın listesini vermesi bir şey değiştirmez. Son günlerdeyiz, iyi olacak" dedi.
 
BAKAN SOYLU'YA FORMA HEDİYESİ
 
Bayramlaşma töreninde başkan Muharrem Usta'nın forma hediye ettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonsporlu futbolcularla basına poz verdi.

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