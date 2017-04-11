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Müjde! Lyon maçında sahada olacak

Trabzonspor maçında sakatlanan Ricardo Quaresma'nın Lyon karşısında sahada olacağı açıklandı.

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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına zorlukla çıkan ve 34. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Ricardo Quaresma'dan iyi haber geldi.

İki gündür yapılan tedavinin olumlu sonuç verdiği ve Portekizli yıldızın adalesindeki gerilmenin önemli ölçüde atlatıldığı öğrenildi.

Bugün teste çıkacak Portekizli oyuncunun perşembe günü Lyon ile oynanacak çeyrek final maçında teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

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