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Muratbey Uşak, Galatasaray galibiyetiyle umut tazeledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dibe demir atan Muratbey Uşak, üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray Odeabank'ı evinde mağlup ederek son 5 hafta öncesi kümede kalmak için umut tazeledi: 85-78.

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Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16, ilk yarısı 40-38, üçüncü periyodu ise 66-48 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

Kırmızı-siyahlılarda Watson 21, Calloway 20, Carmichael 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Uşak, son 5 maç öncesi 5 galibite ulaşıp kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 10 galibiyette kaldı.

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