Murray ve Wawrinka'dan erken veda
Erkeklerde dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Murray, katıldığı Monte Carlo Tenis Turnuvası'na üçüncü turda veda etti.
- AA
Büyük Britanyalı Andy Murray, katıldığı Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda karşılaştığı İspanyol Albert Ramos-Vinolas'a 2-1 yenilerek elendi.
Dirseğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon eski performansını sergilemekte zorlanan erkeklerde dünya 1 numarası Murray, Monte Carlo'da da beklediğini bulamadı.
Üçüncü turda turnuvanın 15 numaralı seribaşı Ramos-Vinolas ile karşılaşan Murray, ilk seti 6-2 alsa da mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. İkinci seti 6-2 alarak skoru 1-1'e getiren 29 yaşındaki Ramos-Vinolas, 4-0 geriye düştüğü final setini ise 7-5 alarak Murray'i 2-1 yendi ve üst tura adını yazdırdı. Bir başka favori Stanislas Wawrinka ise Pablo Cuevas'a karşı yenildi ve turnuvadan elendi.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.
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