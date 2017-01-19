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Muslera kampanyası

Galatasaray lisanslı ürünlerin satışını artırmak için taraftara yönelik kampanyalar sunan GsStore, şimdi de Muslera ürünlerinde indirime gitti.

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Galatasaray lisanslı ürünlerin satışını artırmak için taraftara yönelik kampanyalar sunan GsStore, şimdi de Muslera ürünlerinde indirime gitti. Sadece gsstore.org üzerinden yapılan alışverişte geçerli olacağı belirtilen kampanyada, Muslera koleksiyonundan 2. ürün alanlara yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.
 
Başkan Özbek’ten faaliyet raporu! 
Galatasaray Divan Kurulu bugün bir araya gelecek, başkan Dursun Özbek üyelere son bir aylık çalışmaları anlatacak. Gayrettepe Dedeman Oteli’nde saat 13.30’da başlayacak toplantıda, yine Riva-Florya projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.
 
Galatasaray’a kargo sponsoru 
Cim-Bom’un kargo sponsorluğunu Sürat Kargo üstlenecek. Sponsorluk sözleşmesi bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek törenle yapılacak. Galatasaray adına mağazacılık direktörü Ali Öğüdücü’nün katılacağı basın toplantısı sonrasında sponsorluk anlaşmasına imzalar atılacak. Skorer

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