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Muslera, sosyal medya hesabından Asamoah ve Emre Mor'u takibe aldı

Galatasaray'da Kwadwo Asamoah, Emre Mor ve Patrice Evra transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in ABD'den İstanbul'a dönmesiyle hız kazanırken, kısa sürede takıma takviye yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, transferler için sabırsızlanırken, Fernando Muslera'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Emre Mor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ve Emre Mor'a ilgisi bilinirken, Muslera'nın bu hareketi bazı taraftarları umutlandırdı.

Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Şükrü Hanedar da Galatasaray ile adı geçen Patrice Evra'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.

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