Galatasaray Muslera'yla 5 yıllık sözleşme imzalıyor

Sezon sonunda G.Saray'ın sözleşme uzatacağı ilk isim Muslera olacak. Uruguaylı kaleci 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak, 2 sene sonra da takımın birinci kaptanı olacak. Ocak ayında oyuncu ile prensip anlaşmasına varan, ama tüm takıma eşit davranmak adına Muslera'nın yeni imzasını sezon sonuna bırakan yönetim, 2018'de bitecek olan kontratı 5 yıla tamamlayacak.

Muslera'nın sözleşme şartları bugünküyle aynı olacak. Başarılı eldiven yıllık 3 milyon 575 bin Euro garanti ücret alıyor.

KIDEM DURUMU GÖZETİLECEK

Adanaspor maçında oyundan çıkan Selçuk İnan'ın kaptanlık bandını Muslera'ya vermesini alkışlarla destekleyen taraftarla yönetim de aynı fikirde. Muslera'nın futbolu, karakteri ve kişiliğiyle kaptanlığa en uygun isim olduğu görüşünde olan yönetim, bu değişimi takımdaki kıdemi de bozmadan gerçekleştirecek. Selçuk İnan, kontratının biteceği 2018-19 sezonuna kadar birinci kaptan olmaya devam edecek. Ancak Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanırsa, kaptanlık bandını çok daha önce de koluna takabilir...

Hürriyet