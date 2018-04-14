Mustafa Cengiz, Başakşehir maçı öncesi prim müjdesini verdi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile kritik mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da maç öncesinde yönetim kesenin ağzını açtı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray, Başakşehir'i devirip yeniden koltuğu devralmayı planlıyor.
Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan futbolcuları ekstra motive etmek isteyen Mustafa Cengiz yönetimi kesenin ağzını açtı.
Başakşehir maçında galibiyet halinde kişi başı 20 bin Euro prim dağıtılması kararı alındı.
Yönetim, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da aynı prim miktarını belirlemiş ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.
(HT)
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