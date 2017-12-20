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Mustafa Cengiz, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Mustafa Cengiz, Galatasaray'da 13 Ocak - 20 Ocak tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli kongrede yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Ünal Aysal da Mustafa Cengiz'i desteklediğini ve basketbol şubesine sponsor olacağını belirtti.

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Mustafa Cengiz, Galatasaray'da 13 Ocak - 20 Ocak tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli kongrede yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Ünal Aysal da Mustafa Cengiz'i desteklediğini ve basketbol şubesine sponsor olacağını belirtti.

"SEÇİLİRSEM FATİH TERİM'İ GETİRECEĞİM"

Başkanlığa adaylığını koyan Mustafa Cengiz, seçilmesi halinde teknik direktör olarak göreve Fatih Terim'i getireceğini açıkladı. 

Galatasaray genel kurul üyesi olan Mustafa Cengiz, daha önceki seçimde de başkanlığa adaylığını koymuştu. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Galatasaray muhaliflerinin seçim yapılması için düzenlediği imza kampanyasına da destek vermişti.

BipSpor

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