Mustafa Cengiz'in ilk derbisi! 8 maçta 2 mağlubiyet...

Galatasaray’ın 20 Ocak’ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda eski başkan Dursun Özbek’i geride bırakan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmuştu. Başkan Cengiz, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilki yaşayacak. Bu derbi Mustafa Cengiz’in futboldaki ilk derbisi olacak.

Cengiz’in başkanlığında Galatasaray Futbol Takımı şu ana kadar Süper Lig’de 8 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 11 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 2 kez de mağlup oldu. 1 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Başkan Mustafa Cengiz döneminde sarı-kırmızılı takımın maçları şöyle:

Süper Lig

Kayserispor : 1 - Galatasaray: 3

Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0

Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 5 - Bursaspor: 0

Karabükspor: 0 - Galatasaray: 7

Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1