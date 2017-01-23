Bursaspor Mustafa Denizli'ye teklif yaptı
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'ye teklif götürdü.
- Şampiy10
Ligde son aldığı Adana yenilgisinin ardından hocası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor’un tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar Denizli’yi ikna etmek için çabalarken, Denizli ile anlaşılamaması halinde Şota Arveladze’nin de listede yer aldığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.