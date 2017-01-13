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Mustafa Yener son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu vefat eden TSYD Genel Sekreteri Mustafa Göksel Yener, son yolculuğuna uğurlandı.

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Geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Göksel Yener için, TSYD’nin Levent’teki genel merkezinde tören düzenlendi. Törene Yener’in ailesi ve spor yazarları camiasının yanı sıra Galatasaraylı eski yönetici Necati Demirkol, güreşte olimpiyat şampiyonu olan Ahmet Ayık, Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonu Salih Bora da katıldı.
 
Eski arkadaşlarından olan Ahmet Çakır, en son arkadaşlarının cenazelerinde birlikte olduklarını, spor yazarları arkadaşlarının her zaman yardım ettiğini belirtti. İş adamı Kadir Bıyıklı ise Mustafa Yener için, “İnsanlığı spor yazarlığının üstesinde biriydi” dedi.
 
Çok üzgün olduğunu söyleyen Ahmet Ayık, “Kardeş gibiydik. Her canlı ölümü tadacak. Mustafa mükemmel bir insandı. Ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.
 
Orhan Ayhan ise, Mustafa Yener ile uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, “İlişkilerimiz her zaman iyi oldu. Öldüğü gün saat 17.20 kendisini aradım ama açmadı. O daha sonra bana döner dedim. 1 saat içinde ölüm haberi geldi” diye konuştu.
 
Necati Demirkol ise Mustafa Yener’i genç yaşta kaybettiklerini söyleyerek, “Basın dünyasının duayenlerinden biriydi. Belli bir dönem beraber çalıştık. Çok çalışkan biriydi. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
 
DHA

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