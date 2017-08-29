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Naby Keita artık Liverpool'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'yı, 2017-2018 sezonu bitiminde kadrosuna katacağını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Leipzig, Keita'nın  transferi konusunda anlaştı. 22 yaşındaki Gineli milli futbolcu, anlaşma  doğrultusunda, 1 Temmuz 2018'den itibaren Liverpool formasını giyecek.

Liverpool, Keita'nın bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak  İngiliz basını, transfer maliyetinin, 2015 yazında Christian Benteke için ödenen  46,5 milyon avroluk kulüp rekorunu kıracağını öne sürdü.

Gine Milli Takımı formasını 24 kez giyen Keita, 2016 yazında transfer  olduğu Leipzig'de çıktığı 35 maçta 9 gol attı.

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