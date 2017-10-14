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Nadal, Şanghay'da finalde

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Hırvat Cilic'i 2-0 yenen dünya 1 numarası Nadal, finale yükseldi.

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Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Hırvat Marin Cilic'i 2-0 yenerek finale kaldı.
 
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, dünya 5 numarası Hırvat Cilic ile yarı finalde karşılaştı.
 
Karşılaşmayı 2 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Nadal, bu sezon üst üste 16'ıncı galibiyetini elde etti.
 
Turnuvanın diğer yarı finalinde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer ile Arjantinli Juan Martin del Potro maça çıkacak. Müsabakanın galibi, yarın finalde Nadal ile karşılaşacak.

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