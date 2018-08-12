Nagatomo'dan büyük fedakarlık

Süper Kupa'daki Akhisar mücadelesinde sakatlanıp, 102. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nagatomo, Ankaragücü deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

Adalesindeki zorlanmaya rağmen iğne ile sahadaki yerini alan Japon futbolcu, her zamanki gibi çalışkan görüntüsüyle tam not aldı.

Nagatomo'ya maçın ardından hemen tedavi uygulandığı öğrenildi.