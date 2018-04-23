Nagatomo'nun Inter paylaşımı, 'aklı hala orada mı?' sorularını beraberinde getirdi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren eski takımının dün Chievo karşısında deplasmanda aldığı galibiyet sonrası bir tebrik mesajı gönderen Japon sol bek, böylece aklının hâlâ Inter'de olduğunu gösterdi.

Cim Bom'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nagatomo'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

(Fanatik)