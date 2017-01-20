Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Brezilyalı yıldız Ganso Çin'e transfer oluyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Ganso, Çin'e gidiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya Ligi’nde 5 sezon Santos, 5 sezon ise Sao Paulo’da forma giyen ve Temmuz ayında 9,5 milyon euro’ya Sevilla’ya transfer olan Ganso’da flaş bir gelişme yaşandı.

SEVİLLA 15 GANSO İSE YILLIK 3,5 MİLYON EURO İSTİYOR
 
La Liga’da kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve satış listesine konan ‘10’ numaralı yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devreye girdiği yazılıp çizilse de yıldız futbolcunun transferinin an itibariyle bir hayli zor olduğu ortaya çıktı. Bu sezon 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Sevilla, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı otomatikman devre dışı bırakırken Ganso’nun ise yıllık 3 milyon Euro talep etmesi iki kulübü de bir hayli şaşırttı. 

SEVİLLA KİRALAMAYA YANAŞMIYOR
 
6 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Ganso için Çin kulüpleri devreye girerken, tecrübeli 10 numaranın önümüzdeki günlerde bu ligde boy göstereceği ifade edildi.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA