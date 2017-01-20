Brezilyalı yıldız Ganso Çin'e transfer oluyor

Brezilya Ligi’nde 5 sezon Santos, 5 sezon ise Sao Paulo’da forma giyen ve Temmuz ayında 9,5 milyon euro’ya Sevilla’ya transfer olan Ganso’da flaş bir gelişme yaşandı.



SEVİLLA 15 GANSO İSE YILLIK 3,5 MİLYON EURO İSTİYOR

La Liga’da kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve satış listesine konan ‘10’ numaralı yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devreye girdiği yazılıp çizilse de yıldız futbolcunun transferinin an itibariyle bir hayli zor olduğu ortaya çıktı. Bu sezon 12 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Sevilla, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı otomatikman devre dışı bırakırken Ganso’nun ise yıllık 3 milyon Euro talep etmesi iki kulübü de bir hayli şaşırttı.



SEVİLLA KİRALAMAYA YANAŞMIYOR

6 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Ganso için Çin kulüpleri devreye girerken, tecrübeli 10 numaranın önümüzdeki günlerde bu ligde boy göstereceği ifade edildi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor