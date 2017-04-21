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Mathieu Valbuena: Tezahüratlarda sizin de kulaklarınız tıkandı değil mi?

Lyon'un tecrübeli kanat oyuncusu Mathieu Valbuena, Beşiktaş maçından sonra siyah beyazlı taraftarlara hayran kaldığını açıkladı.

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Fransız gazetecilere maç sonu değerlendirme yapan Valbuena, daha önce Marsilya formasıyla eski İnönü Stadı'na da çıktığını hatırlatıp, kariyerinin en iyi atmosferlerini İstanbul'da yaşadığını vurguladı.

32 yaşındaki futbolcu, harika bir ortamda oynadıklarını kaydedip, "İnanılmaz ve fantastik bir ortam vardı. Beşiktaş da fantastik bir kulüp. Ancak biz penaltılar sonu eledik onları. Bazen şansa da ihtiyacınız var. İki maçı değerlendirirsek, hak ettik" dedi.

'AVRUPA'NIN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ TARAFTARI'

Beşiktaş taraftarına ekstra parantez açan Fransız yıldız, Avrupa'nın en iyi taraftar topluluğu yorumunu yapıp, şu ifadeleri kullandı:

"Son dakikaya kadar takımlarını cesaretlendirip, desteklediler. Bana göre Avrupa'nın en iyi taraftar topluluğu. Daha önce de bu deneyimi yaşamıştım. Marsilya'da iken eski statlarına gelmiştim, aynı ortam vardı. Gerçekten olağanüstü. Tezahüratlarda sizin de kulaklarınız tıkandı değil mi? Biz bu atmosferin olacağını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Gerçekten baskı altına alan bir ortam var."

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