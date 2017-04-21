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Tudor, Fenerbahçe karşısında hala arayışta...

Pazar günü hayati derecede önemli bir maça çıkacak olan Igor Tudor, Fenerbahçe karşısında henüz ilk 11'ini belirleyemedi.

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Cim Bom’un teknik patronu İgor Tudor, Fenerbahçe derbisine dair her gün yeni bir zafer planı yapıyor...

Adeta derbiyle yatıp derbiyle kalkan Hırvat hoca, ezeli rakip hakkındaki analizlerine devam ediyor. Bu doğrultuda kadro düzenini de sürekli olarak değiştiren Tudor’un, son olarak savunmanın göbeğinde Hakan Balta-Ahmet Çalık ikilisini denediği, De Jong’u kızağa çekerek Selçuk’un yanında yine Tolga Ciğerci’ye görev verdiği öğrenildi.

Yalnızca 4’lü savunma konusunda emin olduğu belirtilen Tudor’un pazar günü kimi oynatıp kimi kulübeye çekeceğini futbolcular bile bilmiyor. Hakan’dan sonra Semih’in de göbekte denendiği gelen haberler arasında.

Tercihi tecrübeden yana

Kadroda daha çok derbi tecrübesi olan isimleri oynatmayı planlayan Tudor’un, sürpriz bir şekilde Sabri’yi de ilk 11’e dahil ettiği ortaya çıkmıştı. İdmanlarda her iki bekte Sabri ve Carole’e şans veren Hırvat hoca, göbekte Semih veya Hakan’la beraber Ahmet Çalık, kanatlarda Yasin-Bruma, merkezde Selçuk-Tolga, ileride de Podolski ve Sneijder’i kullanıyor.

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