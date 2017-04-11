60 milyon euroya Çin'e transfer olan Oscar, 2 penaltı birden kaçırdı!
İngiltere'nin Chelsea takımından 60 milyon avroluk rekor bedelle bu sezon Çin'in Şanghay SIPG takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu Oscar, Urawa Red Diamonds'a 1-0 yenildikleri maçta iki penaltı atışını gole çeviremedi.
Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımı ile Çin temsilcisi Şanghay SIPG karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi Urawa Red Diamonds 44. dakikada Rafael da Silva ile 1-0 öne geçti. Şanghay SIPG, 65. ve 76. dakikalarda iki penaltı kazandı. Çin ekibinin yeni transferi Brezilyalı Oscar iki penaltı atışından da yararlanamayınca, Urawa Red Diamonds karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Grubun diğer maçında ise Seoul, Western Sydney Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Urawa Red Diamonds ve Şanghay SIPG dokuzar puanla grupta ilk iki sırada yer alıyor.
Oscar'ın 60 milyon avroluk bonservisi, bu sezonun en yüksek transfer ücreti olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.