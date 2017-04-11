60 milyon euroya Çin'e transfer olan Oscar, 2 penaltı birden kaçırdı!

Asya Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta müsabakasında Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımı ile Çin temsilcisi Şanghay SIPG karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi Urawa Red Diamonds 44. dakikada Rafael da Silva ile 1-0 öne geçti. Şanghay SIPG, 65. ve 76. dakikalarda iki penaltı kazandı. Çin ekibinin yeni transferi Brezilyalı Oscar iki penaltı atışından da yararlanamayınca, Urawa Red Diamonds karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Seoul, Western Sydney Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Urawa Red Diamonds ve Şanghay SIPG dokuzar puanla grupta ilk iki sırada yer alıyor.

Oscar'ın 60 milyon avroluk bonservisi, bu sezonun en yüksek transfer ücreti olmuştu.